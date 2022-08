Reprodução/TV Globo - 23.08.22 Ciro elogiou Doria pela conduta durante a pandemia

Durante sabatina do Jornal Nacional, na Rede Globo, Ciro Gomes (PDT) elogiou o ex-governador de São Paulo, João Doria, pela sua atuação no combate à Covid-19 durante a pandemia.

O pedetista criticou a conduta do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia, afirmando que o atual chefe Executivo do Brasil teve um comportamento "genocida" e "anticiência".

"Foi o comportamento genocida, uma palavra ruim, dura, o comportamento anticiência, o adiamento eterno por politicagem barata na questão das vacinas, dizendo em janeiro nós vacinamos, nós vacinamos porque o governador de São Paulo transformou isso na sua principal ferramenta", enfatizou Ciro.

Reeleição

Durante a entrevista, o pedetista foi questionado sobre a sua promessa de não concorrer a uma reeleição caso seja eleito o presidente do Brasil na atual corrida eleitoral.

Ele afirmou que segue com essa proposta, destacando que foi a reeleição que destruiu o atual modelo de governança vigente no país.

"O que destruiu a governança política brasileira nesse modelo é a reeleição. O presidente se coloca com medo dos conflitos porque quer agradar a todo mundo para fazer a reeleição", ressaltou.



"O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira porque tem medo de CPI e porque quer se reeleger. Eu tenho outra relação com a questão moral. Eu me garanto, eu não sou corrupto, eu resolvi fazer uma vida republicana", completou Ciro.

