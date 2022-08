Divulgação / Corpo de Bombeiros Ceará Incêndio em Limoeiro do Norte, Ceará - 22.08.2022

O incêndio em uma oficina de carros nesta segunda-feira (22) em Limoeiro do Norte (CE) deixou 14 veículos destruídos. Entre eles uma motocicleta. De acordo o Corpo de Bombeiroso, o fogo teve início ao meio-dia - horário de almoço dos funcionários, o que pode ter evitado uma tragédia ainda pior.

Ao todo, três elevadores, 120 pneus, portões e outras ferramentas, também foram atingidos. As causas do incêndio não foram divulgadas, bem como o valor total do prejuízo.

Não houve ocorrência de pessoas feridas.

