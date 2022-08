Reprodução/TV Globo Ciro Gomes (PDT) no Jornal Nacional

Em entrevista realizada nesta terça-feira (23), Ciro Gomes (PDT) afirmou que pretende reavaliar ataques a Lula e Bolsonaro durante a sua campanha presidencial. A fala foi feita duranta a sabatina do Jornal Nacional, da Rede Globo.

Questionado sobre a forma como ele se refere aos seus adversário da corrida eleitoral, o pedetista afirmou que pretende reavaliar os discursos.

"Eu devo sempre reavaliar. Eu faço esse esforço de humildade permanentemente. Minha tarefa é reconciliar o Brasil", destacou o ex-governador do Ceará.

Ciro também criticou a atual polarização política no país. O candidato também destacou que a maior ameaça à democracia é "o fracasso dela na vida do povo". A fala tem relação aos ataques frequentes que o atual chefe Executivo do país tem feitos às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro.

"Eu acho que a maior ameaça à democracia é o fracasso dela na vida do povo. Mas eu vou me esforçar para unir o Brasil, reconciliar o Brasil."

Temor dos aliados na entrevista



Conforme noticiou o iG na tarde de hoje, aliados temem que o pedetista fique com uma imagem de machista devido ao possível tratamento com Renata Vasconcellos , uma das apresentadoras do JN.

Isso porque eleitores criticaram, nas redes sociais, a maneira como o pedetista tratou as jornalistas que estavam presentes nas sabatinas onde ele participou na TV Cultura e na GloboNews.

Sabatinas com outros presidenciáveis

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro a participar da sabatina realizada pelo principal telejornal da Globo . A entrevista do chefe Executivo do país ficou marcada pela afirmação de que ele respeitará os resultados das eleições e por mentiras relacionadas ao seu comportamento diante da pandemia.

O próximo candidato a ser entrevistado será Lula (PT), na quinta-feira (25). Simone Tebet (MDB) fecha as sabatinas na sexta-feira (26).

