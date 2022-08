Reprodução / TV Globo - 22.08.2022 Coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil na segunda-feira (22)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu nesta terça-feira (23) o coração de Dom Pedro I na rampa do Palácio do Planalto. O chefe do Executivo estava ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e fez apenas uma fala curta após o encerramento da cerimônia. Ele relembrou que são 200 anos de independência e destacou a relação de proximidade entre o Brasil e Portugal.

"Dois países unidos pela História, ligados pelo coração. 200 anos de independência. Pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, pátria, família. Viva Portugal e viva o Brasil", disse o presidente.

Essa é a primeira vez que o órgão do imperador deixa Portugal. Dom Pedro I foi o responsável por declarar a independência do Brasil e o seu coração foi trazido de Porto para Brasília nesta segunda-feira (22) em um avião da Força Aérea Brasileira.

A região de Brasília foi mobilizada para a cerimônia. As vias da Praça dos Três Poderes foram interditadas e a Esquadrilha da Fumaça fez duas breves apresentações. Na primeira, escreveu "Independência 200 anos", e na outra desenhou um coração. Em outra ação tradicional, 21 tiros de canhões marcaram a solenidade.

A cerimônia também reuniu dezenas de militares dos Dragões da Independência, que são responsáveis pela segurança simbólica das instalações da presidência, junto a cavalaria.





Jair Bolsonaro convidou alunos de uma escola militar e de uma escola pública de Ceilândia para observarem a cerimônia junto a ele no topo da rampa. As crianças também puderam conhecer o andar do gabinete presidencial. Também estiveram presentes na cerimônia, os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretária-Geral), Carlos França (Relações Exteriores), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Célio Faria (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

Após a solenidade, o órgão do imperador seguiu para o Palácio do Itamaraty e permanecerá exposto ao público até o dia 5 de setembro. O coração retornará para Portugal no dia 8.

