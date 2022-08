Divulgação/TSE Urna eletrônica

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já recebeu este ano denúncias de desinformação envolvendo mais de 1.500 publicações nas redes sociais. Em todo ano de 2020, de eleições municipais, foram 181. A relação foi obtida pelo site "Fiquem Sabendo", por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Ao GLOBO, o TSE explicou que a lista inclui todas as denúncias recebidas. Isso significa que nem tudo é desinformação. A Corte faz um filtro e, após constatar que há mesmo conteúdo falso, envia as postagens enganosas às plataformas digitais. Depois disso, o TSE pode pedir as providências cabíveis aos administradores das redes sociais, como correção ou supressão de conteúdo, se for o caso.

A Corte eleitoral informou que desenvolveu o Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições, pelo qual as pessoas podem relatar "episódios envolvendo a circulação de disparo em massa e de narrativas falsas que atentem contra a imagem de segurança e integridade do processo de votação e que possam afetar a normalidade do pleito eleitoral".

Na lista, há, por exemplo, ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, sobre as quais não há fraude comprovada desde que começaram a ser usadas em 1996. Também há um link do site do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre preço da cesta básica, e uma mensagem no Twitter dele sobre um evento de campanha em Salvador.

Na resposta ao pedido via LAI, o TSE informou que os registros de desinformação encaminhados por meio do Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições "são analisados e tratados com eficácia e transparência, em atenção aos acordos firmados com todas as grandes plataformas digitais - Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, Google, Youtube, Twitter, Kwai, Linkedin e Spotify -, visando reduzir a circulação de desinformação e possibilitar a aplicação de consequências previstas para casos de violação de termos de uso".

