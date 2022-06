Reprodução/Twitter 22.6.2022 Frase de Bolsonaro sobre ‘cara no fogo’ por Milton Ribeiro gera memes

A frase do presidente Jair Bolsonaro sobre pôr a “cara no fogo” pelo ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso nesta quarta-feira por suspeitas de crimes na liberação de recursos do Ministério da Educação para prefeituras, foi alvo de piadas nas redes sociais. No Twitter, perfis, em tom de brincadeira, compartilharam montagens do que aconteceria ao presidente após a prisão de Ribeiro.

O perfil humorístico Sensacionalista brincou que o presidente não colocaria a cara no fogo pelo seu ex-ministro “porque o gás tá muito caro”.

Bolsonaro não botou cara no fogo por Milton Ribeiro porque o gás tá muito caro pic.twitter.com/UtG3GCMkPv — Sensacionalista (@sensacionalista) June 22, 2022

Outro perfil respondeu a um comentário com a imagem do personagem Motoqueiro Fantasma, fazendo uma alusão aos passeios de moto promovidos pelo presidente: “vazaram fotos da organização da próxima motociata”.

Vazaram fotos da organização da próxima motociata pic.twitter.com/1Xjy30P6EC — Henrique Fedorowicz (@henriquewicz) June 22, 2022

No Twitter, o ilustrador Cris Vector fez uma charge do rosto do presidente em chamas por conta da promessa.

“Boto minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro”

(Bolsonaro) pic.twitter.com/SYQ9rPu7Bb — Natália Bonavides (@natbonavides) June 22, 2022

Outros perfis também entraram na brincadeira, e fizeram publicações brincando com a aposta de Bolsonaro: “a cara dele deve estar torrada agora”.

"Eu boto minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro", disse BOLSONARO DESEQUILIBRADO.

A cara dele deve estar torrada agora

GRANDE DIA! pic.twitter.com/7nemLraPiG — The Brazilian Red Queen (@red_brazilian) June 22, 2022

Em março, o presidente havia defendido, durante uma das suas lives que faz semanalmente, Milton Ribeiro, alvo de mandados de prisão e busca e apreensão nesta quarta-feira, junto dos pastores-lobistas Arilton Moura e Gilmar Santos, por suspeitas de crimes na liberação de recursos do Ministério da Educação para prefeituras. Na ocasião, o presidente afirmou: “eu boto a minha cara no fogo pelo Milton”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.