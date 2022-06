Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso na manhã desta quarta (22) em operação da PF

A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi considerada por aliados do presidente um "desastre" às vésperas da disputa eleitoral. Na avaliação de interlocutores da campanha de Bolsonaro, o episódio cria uma "tempestade perfeita" politicamente que municia adversários contra o presidente eleito com a bandeira da anticorrupção.

Todavia, o grupo de Bolsonaro ainda evita fazer uma avaliação do extensão dos prejuízos da prisão de Ribeiro por suspeita de crimes envolvendo a liberação de verbas do MEC para prefeitura.

Por ora, a ordem entre integrantes do governo é de cautela e evitar declarações em defesa de Ribeiro, para blindar Bolsonaro. A postura a ser adotada é que o governo apoia a investigação e uma "punição exemplar", caso sejam comprovados os crimes.

