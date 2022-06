Reprodução/Montagem iG - 10/05/2022 Lula e Bolsonaro estão a 17 pontos de distância na pesquisa PoderData

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (22) e realizada de 19 a 21 de junho de 2022 aponta um crescimento na vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de 2º turno: o petista tem 52% das intenções de voto, enquanto o atual presidente tem 35%. A distância é de 17 pontos percentuais.

Segundo o levantamento, esta é a 1ª vez em 4 meses de pesquisa que a diferença de Lula para Bolsonaro teve uma ampliação fora da margem de erro de 2 pontos. Na rodada de 13 a 15 de fevereiro, o ex-presidente tinha 50% das intenções e Bolsonaro, 35%. A partir daí, a distância vinha sendo encurtada –chegou ao mínimo de 9 p.p. nas rodadas de 10 a 12 de abril e 24 a 26 de abril.

Na última pesquisa divulgada pelo PoderData, Lula (50%) e Bolsonaro (40%) estavam a 10 pontos de distância. O atual presidente caiu 5 pontos percentuais nas últimas duas semanas. A maior diferença registrada entre os 2 pré-candidatos foi a da rodada realizada no final de agosto ao início de setembro de 2021, quando estava em 25 p.p.

Primeiro turno

O cenário para o 1º turno mostrou-se estável, registrando oscilações na margem de erro de 2 pontos percentuais. Na pesquisa divulgada nesta quarta (22), Lula tem 44% das intenções, seguido de Bolsonaro, que pontua 34%. Em relação à rodada de 5 a 7 de junho, o petista variou 1 ponto para cima, enquanto o chefe do Executivo oscilou 1 p.p para baixo.

Ciro Gomes (PDT) manteve 6% dos votos. André Janones (Avante) marcou 2%. Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil) e José Maria Eymael (DC) tiveram 1% cada.

Luiz Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Pablo Marçal (Pros), Leonardo Péricles (UP) e Vera Lúcia (PSTU) não somaram menções suficientes para pontuar. Brancos e nulos são 5%, e 4% não souberam responder.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 19 a 21 de junho de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 302 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07003/2022.

Para chegar a 3.000 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população.

