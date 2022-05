Reprodução Lula tem 48% das intenções de voto, contra 27% de Bolsonaro

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (26) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas intenções de voto gerais, abre suas maiores vantagens em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) entre eleitores do Nordeste e beneficiários do Auxílio Brasil. Bolsonaro, por sua vez, aparece numericamente à frente do petista entre os evangélicos e os mais ricos.

No quadro geral, em que a margem de erro é de três pontos percentuais, Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 27%. O pré-candidato que mais se aproxima dos dois, Ciro Gomes (PDT), tem 7%.





Entre eleitores da região Nordeste, a vantagem de Lula para Bolsonaro é de 45 pontos percentuais, segundo a pesquisa divulgada nesta quinta-feira. O ex-presidente também alcança cerca de seis a cada dez votos entre beneficiários do Auxílio Brasil. O programa sucedeu o Bolsa Família, introduzido no governo Lula, em 2003. Na atual gestão, Bolsonaro buscou capitalizar com o aumento do benefício para R$ 400 por família.

Veja alguns recortes por segmento:



Nordeste:

Lula: 62%

Bolsonaro: 17%



Beneficiários do Auxílio Brasil:

Lula: 59%

Bolsonaro: 20%



Renda familiar mensal de até dois salários mínimos:

Lula: 56%

Bolsonaro: 20%



Jovens de 16 a 24 anos:

Lula: 58%

Bolsonaro: 21%



Renda familiar mensal acima de dez salários mínimos:

Lula: 32%

Bolsonaro: 42%



Evangélicos:

Lula: 36%

Bolsonaro: 39%

O Datafolha entrevistou, nesta quarta e quinta-feira, 2.556 eleitores em 181 municípios de todas as regiões do país. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05166/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%.

