Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho e Previdência

Candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o deputado Onyx Lorenzoni (PL) faltou à sessão da Câmara na última quinta-feira. No mesmo dia, entretanto, ele fez questão de prestigiar a cerimônia de posse da nova executiva municipal do seu partido em Porto Alegre. Com a palavra, tratou da própria caminhada eleitoral.

"Depois de sete mandatos, eu venho para essa lida como missão. Quero devolver para cada gaúcho todo o carinho e apoio que recebi durante esses anos. É hora de mostrar que o que foi feito no Brasil pode ser feito aqui", afirmou o deputado, que não precisaria estar em Brasília , já que a sessão era semipresencial.

O episódio sintetiza a recente trajetória dos ex-ministros que deixaram o atual governo para disputar o pleito deste ano. Assim como Onyx, que ocupou as pastas da Cidadania, Casa Civil e do Trabalho durante a gestão de Jair Bolsonaro, personagens como João Roma (ex-Cidadania), Tereza Cristina (ex-Agricultura) e Flávia Arruda (ex-Secretaria de Governo) têm tido atuações discretas no Parlamento. Ausências em sessões e falta de registros em votações da Câmara contrastam, porém, com o empenho empregado nas suas agendas de campanha.



Ao todo, Flávia deixou de votar em 44 das 74 deliberações de matérias da Casa até agora. Onyx não votou em 33 delas, Roma em 24 e Tereza Cristina em 17. O levantamento leva em conta sessões entre os dias 31 de março e 5 de maio.

Postulante ao governo da Bahia, Roma (PL) não registrou presença na Câmara do dia 18 de abril, data em que participou de ato no Legislativo Municipal de Salvador, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. Na ocasião, ele enalteceu o governo do qual fez parte.



"Nós temos um governo que está lutando por um país cada vez mais livre. Queremos o nosso estado livre, mais uma vez, com a força e a união do povo, da mordaça dos governos tiranos", disse, em suas redes sociais.

Flávia Arruda faltou a cinco sessões. Ela alegou que passou por uma cirurgia e enviou atestado à Câmara, justificando a sua ausência em quatro dessas reuniões. Na última quarta-feira, a deputada e candidata a senadora pelo PL do Distrito Federal estava em um evento no Palácio do Planalto no meio da tarde, enquanto a Câmara realizava sessão semipresencial para discutir projeto que estabeleceu o piso salarial para enfermeiros. Ainda assim, ela conseguiu votar a favor da proposta, mas esteve ausente na análise do projeto que isenta Imposto de Renda para arrendamento de aeronaves, no fim daquele dia.