O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou, nesta quarta-feira (20), que mais de 90 mil jovens com idade entre 15 e 17 anos tiraram o título eleitoral de fevereiro a março deste ano.

Após uma série de mobilizações e campanhas, o número de novos títulos passou de 199.667 para 290.783 em apenas um mês. O prazo para a emissão de novos títulos se encerra no dia 4 de maio.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informam que o Brasil tem cerca de 10 milhões de adolescentes entre 16 e 17 anos. Esse grupo de jovens não é obrigado a votar, assim como aqueles que possuem 15 anos e completarão 16 antes das eleições de outubro.





A série histórica do TSE mostra uma tendência de queda no alistamento eleitoral de adolescentes. Em 2012, foram mais de 4 milhões de pedidos para tirar o título entre as pessoas de 15 a 18 anos. Em 2020, ano da última eleição, houve 1,36 milhão de solicitações. No ano passado, 1,57 milhão.

É possível tirar o título de eleitor pela internet, sem a necessidade de deslocamento até um cartório eleitoral. Para isso, é preciso acessar o sistema TítuloNet, disponível no site do TSE. Serão pedidos alguns dados pessoais, como nome completo, e-mail, número da carteira de identidade e local de nascimento.

O jovem também deverá mandar fotos da frente e do verso do documento de identidade e do comprovante de residência. Também deverá tirar uma foto de si próprio segurando a identidade, como forma de comprovar que é ele mesmo. Quem já tem 18 anos ainda precisa enviar o comprovante de quitação com o serviço militar. Os documentos encaminhados precisam estar legíveis.

