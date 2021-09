Carlos M. Vasquez II/ Fotos Públicas Revisão de votos dos Republicanos confirma vitória de Biden





A revisão das eleições de 2020 no maior condado do Arizona, nos Estados Unidos, confirmou o que a contagem de votos oficial já havia indicado: Joe Biden venceu o pleito no local e saiu vitorioso na maior parte dos colégios eleitorais do país. A recontagem foi determinada e financiada pelo Republicanos, partido do ex-presidente Donald Trump, que foi derrotado por Biden.



O objetivo da revisão era comprovar que Trump foi vítima de uma fraude no processo eleitoral, como ele clama . Mas isso não se confirmou.



Segundo o jornal americano The New York Times, que obteve uma versão preliminar do relatório inicial feito pela empresa Cyber Ninjas, o trabalho identificou 99 votos adicionais para Biden e 261 votos a menos para Trump, alargando a vitória do democrata no condado de Maricopa.







No Twitter, a conta oficial do condado endossou o resultado. "A campanha eleitoral do condado nas eleições gerais de 2020 foi precisa e os candidatos certificados como vencedores ganharam de fato", escreveu. O condado, no entanto, criticou o relatório que disse estar "repleto de erros e conclusões erradas". Números oficiais indicam que Biden venceu Trump com cerca de 10,5 mil votos na região.