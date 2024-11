Taís Ilhéu Questão de biologia do Enem 2024 já caiu em outro vestibular

Professores ouvidos pelo GUIA DO ESTUDANTE estão defendendo a anulação de uma questão de Física do Enem 2024 , por inconsistência na formulação e erro conceitual. Mas uma outra pergunta da prova de Biologia também pode estar sob ameaça! De acordo com professores da disciplina, ela já caiu com uma formulação quase idêntica em um outro vestibular, o da Universidade Estadual de Feira de Santana, em 2017. Segundo eles, a repetição pode levar o Inep a anular a questão.

Veja abaixo as duas perguntas:

A pergunta é a de número 131 da prova verde. “Ambas as questões são idênticas. Pode-se tratar de usar a mesma fonte bibliográfica, porém, o comando da questão é completamente igual ao da questão anterior da UEFS. Logo, alunos que tenham feito essa questão anteriormente podem ter sido privilegiados em relação aos demais”, afirmou ao G1 Rubens Oda, professor de biologia do Descomplica .





Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

