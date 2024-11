DA REDAÇÃO Cursinhos oferecem correção comentada do 2º dia do Enem 2024

Neste domingo (10), acontece o segundo dia do Enem 2024 , com início marcado para as 13h30 e término às 18h30. Desta vez, os estudantes enfrentarão 90 questões objetivas, divididas entre as áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Para ajudar os participantes que desejam conferir seu desempenho, diversos cursinhos pré-vestibular oferecem uma correção comentada das questões a partir das 18h .

Além disso, o GUIA DO ESTUDANTE disponibilizará o gabarito extraoficial de todos os modelos de prova a partir do mesmo horário.

Curso Anglo

Oficina do Estudante

Poliedro

Horários Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões: 18h

18h Fim das provas: 18h30

