Gabarito Enem 2024 segundo dia: veja correção extraoficial

A maratona do Enem 2024 finalmente chega ao fim neste domingo (10). Os milhões de candidatos inscritos no exame responderam a 90 questões divididas entre Matemática e Ciências da Natureza . Agora, resta apenas esperar o resultado da prova em 13 de janeiro, certo? Não necessariamente! Os candidatos já podem checar a correção extraoficial da prova, com o gabarito Enem 2024 segundo dia . A partir das 18h, clique nos links e confira as respostas para as provas verde , azul , amarela e cinza .





A resolução das questões é feita por professores do Curso Anglo em tempo real . Por isso, acesse as páginas e não pare de atualizá-las, as respostas aparecem aos poucos.

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

