MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Candidatos chegando ao local de provas para o primeiro dia do Enem 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 registrou uma alta no número de inscrições entre os estudantes que terminam o Ensino Médio na rede pública neste ano. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a taxa passou de 58% em 2023 para 94% em 2024 — um crescimento de 36 pontos percentuais.

Além disso, 14 Unidades da Federação (UFs) registraram 100% de inscrições de alunos do 3º ano do Ensino Médio que estão terminando os estudos na rede pública.

Segundo o ministro, esse aumento ocorreu não só pelos "esforços dos estados", mas também devido ao programa Pé-de-Meia , um incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no Ensino Médio público.

"Nós tivemos um incentivo do Pé-de-Meia, que garante que quem fizer as duas provas do Enem recebe mais uma parcela mensal. Eu acho que isso deu esse estímulo, e eu espero que a gente possa ter um sucesso no Enem", disse ele na última semana.

Para conseguir aderir ao benefício, os jovens devem pertencer a uma família de baixa renta e comprovar frequência escolar mínima de 80%. Saiba mais sobre o programa e valores a receber aqui.

Inscritos confirmados



Em relação às inscrições totais, conforme Santana, o Ministério da Educação (MEC) registrou um aumento de 27% neste ano em comparação com 2022.

"Comparado com 2022, no segundo ano do governo do presidente Lula, houve um aumento de aproximadamente 27% a mais de alunos inscritos confirmados para o Enem 2024", afirmou. "Neste ano, com a nossa alegria, houve um aumento significativo dos alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio que estão fazendo a prova."

Houve ainda crescimento nos inscritos de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos mais de 4,3 milhões de inscritos, 73,4% participaram da prova no primeiro dia de exame, realizado no último dia 3 . O índice mostra um aumento de 1,5% em relação ao Enem 2023, que teve 71,9% dos inscritos presentes na primeira aplicação da prova.

No total, o Enem deste ano teve 4.325.960 inscritos confirmados, sendo os municípios com maior número de inscrições São Paulo (167 mil), Rio de Janeiro (116 mil) e Brasília (74 mil).

Nordeste lidera

Dos nove estados do Nordeste, oito tiveram 100% de concluintes da rede pública com inscrições confirmadas. "Em muitos estados, [chegou] a 100% com base no Censo escolar. No Nordeste brasileiro, apenas o Maranhão não chegou a 100% dos inscritos", disse o ministro da Educação.

Confira a porcentagem de inscritos confirmados concluintes de rede pública por estado:

Norte

AC - 100%

AP - 100%

PA - 100%

RO - 95,52%

AM - 90,48%

RR - 83,58%

TO - 81,47%

Nordeste

AL - 100%

BA - 100%

CE - 100%

PB - 100%

PE - 100%

PI - 100%

RN - 100%

SE - 100%

MA - 83,42%

Centro-Oeste



DF - 100%

GO - 100%

MT - 88,88%

MS - 83,68%

Sudeste



ES - 100%

MG - 84,49%

RJ - 84,34%

SP - 79,87%

Sul