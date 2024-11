REPRODUÇÃO/G1 Mãe e filha fazem o Enem no mesmo local, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB)





Ana Vanessa Ramalho , de 44 anos, faz neste ano a prova do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) pela primeira vez na vida, em João Pessoa . A funcionária pública ainda terá o apoio da filha, que também se inscreveu na prova para dar apoio para a mãe. O segundo dia de provas do exame acontecem neste domingo (10).

"Ela não tinha com quem me deixar quando eu era bebê. Eu senti esse débito, né? Então agora que cresci, chegou sua hora, chegou a vez dela", destacou a filha, Ana Clara Ramalho, de 22 anos, em entrevista ao g1.

Busca de sonho

Ana Vanessa busca a aprovação para cursar gestão pública. Ela se preparou por meio de um cursinho feito pela internet, mas confessa que foi cansativo trabalhar durante o dia e estudar no turno da noite.

A mulher de 44 anos acha que os recursos digitais ajudam quem quer estudar, já que oferecem muitas ferramentas, especialmente gratuitas. Já sua filha, Ana Clara, estuda direito em uma universidade particular, onde ganhou uma bolsa pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) .

Mãe e filha fazem o Enem na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) . Elas preferiram sair de casa cedo e chegaram ao local duas antes da abertura dos portões por conta da baixa oferta de ônibus. Assim, não correram o risco de se atrasar, além de poder esperar juntas pela prova.