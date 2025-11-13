Divulgação Rodrigo Neves no evento da Moeda Arariboia

O prefeito de Niterói (RJ), Rodrigo Neves (PDT), sancionou a Lei de Reajuste da Moeda Araribóia, garantindo o aumento de 12% no benefício a partir do dia 6 de dezembro. Além do aumento, será depositado um pagamento especial no dia 20 de dezembro.

O projeto

A Moeda Social de Araribóia é um programa municipal que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico local, reduzindo a pobreza e combatendo a desigualdade social. As famílias recebem o benefício mensalmente através de um cartão e pode ser usado em estabelecimentos cadastrados na cidade de Niterói.

De acordo com a prefeitura de Niterói, o benefício básico passou de R$ 308 para R$ 345. O beneficiário tem direito ainda a um acréscimo de R$ 125 por pessoa, até seis integrantes na família. O teto máximo é de R$ 970.

Daiane Clemente Nogueira, 36 anos, uma das 50 mil beneficiadas do programa, comentou que o aumento irá ajudá-la a cuidar de suas 3 filhas. “Esse aumento já vai dar para comprar mais comida, o leite das crianças. E com uma parte desse 13º que foi criado, eu pago o meu gás”, comentou Daiana.



O Projeto de Lei nº 447/2025, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara Municipal com 16 votos favoráveis e cinco vereadores da oposição se recusaram a votar.