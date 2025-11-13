Eduardo Paes (PSD) durante encontro com o Papa Leão XIV, no Vaticano
Foto: Reprodução
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), convidou o Papa Leão XIV para visitar a cidade maravilhosa em 2031, quando será celebrado o centenário do Cristo Redentor, no Corcovado. O convite foi feito durante uma visita ao Vaticano, na quarta-feira (12), em meio à viagem oficial do prefeito à Itália.

Durante o encontro, Paes entregou as chaves do Rio ao pontífice e pediu que o líder da Igreja Católica abençoasse a cidade. Nas redes sociais, o prefeito afirmou ter vivido “um momento de profunda emoção e significado espiritual” e disse que “rezou muito por toda a gente do Rio de Janeiro”.

A viagem de Paes à Itália começou na segunda-feira (10), com reuniões com o Serviço de Cooperação Internacional de Polícia (SCIP) e a Direção Central de Polícia Criminal. Na terça (11), ele se reuniu com agências federais de combate ao crime organizado no Ministério do Interior.

Prefeito participa de reunião com líderes de segurança da Itália, incluindo o Serviço de Cooperação Internacional de Polícia (SCIP) e a Direção Central de Polícia Criminal, em Roma, na segunda-feira (10).
Foto - Reprodução
Após os compromissos oficiais, o prefeito anunciou que vai tirar três dias de descanso junto a sua família, em virtude do seu aniversário. Ao avisar que só estaria de volta a cidade no sábado, Paes brincou com os cariocas: “Comportem-se!”

