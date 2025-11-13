Foto: Reprodução Eduardo Paes (PSD) durante encontro com o Papa Leão XIV, no Vaticano

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), convidou o Papa Leão XIV para visitar a cidade maravilhosa em 2031, quando será celebrado o centenário do Cristo Redentor, no Corcovado. O convite foi feito durante uma visita ao Vaticano, na quarta-feira (12), em meio à viagem oficial do prefeito à Itália.

Durante o encontro, Paes entregou as chaves do Rio ao pontífice e pediu que o líder da Igreja Católica abençoasse a cidade. Nas redes sociais, o prefeito afirmou ter vivido “um momento de profunda emoção e significado espiritual” e disse que “rezou muito por toda a gente do Rio de Janeiro”.

A viagem de Paes à Itália começou na segunda-feira (10), com reuniões com o Serviço de Cooperação Internacional de Polícia (SCIP) e a Direção Central de Polícia Criminal. Na terça (11), ele se reuniu com agências federais de combate ao crime organizado no Ministério do Interior.

Foto - Reprodução Prefeito participa de reunião com líderes de segurança da Itália, incluindo o Serviço de Cooperação Internacional de Polícia (SCIP) e a Direção Central de Polícia Criminal, em Roma, na segunda-feira (10).





Após os compromissos oficiais, o prefeito anunciou que vai tirar três dias de descanso junto a sua família, em virtude do seu aniversário. Ao avisar que só estaria de volta a cidade no sábado, Paes brincou com os cariocas: “Comportem-se!”