Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraiso

A frente parlamentar do agronegócio, conhecida como bancada do agro no Congresso Nacional, pediu a anulação de três questões da prova de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicada ontem neste domingo (5).

O grupo alega “cunho ideológico” e em um trecho da nota divulgada, fala: “A vinculação de crimes a atividades legais no Brasil é um critério de retórica política para encobrir a ausência do Estado no desenvolvimento de políticas públicas eficientes e de combate a ilegalidades”.

Os parlamentares se referem às questões 70, 71 e 89. Nelas, são abordadas questões envolvendo o agronegócio na amazônia e no cerrado.

Em nota enviada ao UOL, o Inep disse que as questões são feitas por professores independentes e que não interfere nesse trabalho. "O processo envolve as etapas de elaboração e revisão pedagógica dos itens, além de validação pelo trabalho de uma comissão assessora. Os itens selecionados para a edição de 2023 passaram pelo fluxo estabelecido nas normativas do BNI (Banco Nacional de Itens)", disse o órgão.