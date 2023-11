Reprodução Moradores seguem sem luz em São Paulo





Milhares de moradores de São Paulo continuam enfrentando a falta de energia elétrica desde a severa tempestade que atingiu a região metropolitana na última sexta-feira (3). Cerca de 500 mil residentes da capital paulista seguem cobrando respostas da Enel, da prefeitura e do governo estadual.

Entre eles, Stela Nascimento, de 53 anos, moradora do bairro da Mooca, já soma 73 horas de privações de eletricidade. Ela revelou que tem recorrido a amigos para tomar banho e carregar o celular, além de gastar com refeições em restaurantes e lanchonetes.

“Continuamos sem energia. Perdi remédios, alimentos e minha paciência. Indignação. Essa é a palavra”, desabafou Stela.

Seu vizinho, Romeu Santos, também expressou seu descontentamento em relação à Enel, classificando a falta de energia como um verdadeiro descaso. “São Paulo, a maior cidade da América Latina, três dias sem luz”, criticou.

A situação tem gerado frustração e inconveniência para os moradores da cidade, afetando suas rotinas e até mesmo seu lazer. Anderson, residente na Vila Prudente, desabafou sobre os impactos da falta de eletricidade, destacando, com bom humor, que não pôde assistir ao jogo do Fluminense na final da Libertadores no último sábado (4).

A falta de energia não tem afetado apenas a capital, mas se estendeu a outras cidades, como Embu Guaçu, onde restaurantes e lanchonetes ficaram impossibilitados de operar devido à ausência de luz. Além disso, a conectividade com a internet também tem sido prejudicada, causando ainda mais transtornos aos moradores.





Posicionamento da Enel



A Enel divulgou que a expectativa é de que a energia seja totalmente restabelecida apenas na terça (7), o que amplia o descontentamento dos moradores e gera preocupações com relação à qualidade dos serviços da concessionária.

Diante dessa situação crítica, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), têm uma reunião agendada na tarde de hoje com os representantes das concessionárias de energia.

Na coletiva de imprensa marcada para as 17h30, serão discutidas as medidas que serão tomadas para resolver o problema e evitar futuras interrupções no fornecimento de energia elétrica na região.