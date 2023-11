nensuria / Freepik “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” é o tema da redação do Enem 2023





Neste domingo (5) quase quatro milhões de pessoas estão participando do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023.

O Inep acaba de divulgar o tema da prova de Redação deste ano: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” .

Segundo o IBGE, as mulheres dedicam quase o dobro do tempo dos homens em tarefas domésticas





Thiago Braga, professor e autor do Colégio e Sistema pH

Trata-se de um tema que não é esperado, por ser uma questão extremamente sensível e invisibilizada - daí vem a importância de uma discussão como essa para jovens de todo o Brasil. Talvez agora a sociedade brasileira se preocupe com isso.

Os alunos certamente têm argumentos e repertório para lidar com a questão, porque discute-se muito o papel da mulher nos eixos temáticos da redação. As mulheres trabalham mais em casa, fazendo trabalho doméstico, cuidando dos filhos e de pessoas idosas.

Dados da Pnad mostram que as mulheres dedicam muito mais tempo Às tarefas de casa e a cuidar de outras pessoas, do que tempo para estudo, para sua carreira e dos próprios projetos de vida, enquanto os homens cuidam menos. O tema toca a questão da igualdade de gênero, certamente é um argumento que os alunos poderiam utilizar.

Estou certo que algum texto de apoio vai falar dessa diferença de tempo dedicado por homens e mulheres, mas o tema é a invisibilidade, como ela afeta a vida das mulheres e como a sociedade não enxerga isso. Parabéns para o Inep.

Leonardo Baroni, analista de monitoramento e Treinamento de corretores de redação da Redação Nota 1000

A frase temática é longa e tem diversos elementos que o aluno não pode esquecer, para não causar fuga ao tema. O ponto chave é diferenciar o trabalho do trabalho de cuidado, que pode ser diretamente relacionados ao trabalho doméstico, que podem ser esquecidos ou invisibilizados, o que acaba sendo mesmo um desafio para o enfrentamento.

Na introdução, uma boa abordagem seria trazer um repertório sobre o machismo, já que esse tipo de trabalho ainda é considerado por muitos como algo feminino. Na tese, é importante reforçar que não há ainda essa valorização, e a diferenciação de gênero relacionada ao trabalho de cuidado.

No desenvolvimento, seria interessante trazer informações recentes sobre a situação e cenário do trabalho de cuidado no Brasil, argumentando com a tese que o aluno escolher. Na proposta de intervenção é importante pensar em medidas que possam resolver a problemática. Contemplar a ação, o que deve ser feito, quem vai realizar essa ação, como seria feito, e qual seria o resultado. Acho que o mais adequado seria acabar ou valorizar o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.

Denise Leal, coordenadora de redação Enem do Fibonacci Sistema de Ensino



Os participantes precisam ficar atentos a três palavras: desafios, enfrentamento e invisibilidade. É importante observar as ideias contidas nos textos motivadores. Sem ler eles, é possível apenas tangenciar o tema.

É bom lembrar que a nossa história sempre colocou a mulher no lugar de dona de casa, e o comportamento de não valorizar o trabalho que ela realiza, também é histórico uma vez que se o lugar dela é ali, se ela nasceu para exercer o papel de ser dona de casa e cuidar dos filhos, não tem porque valoriza-la. E trabalhar a questão do enfrentamento.

Dá para pensar, por exemplo, na desconstrução desse discurso que inviabiliza as funções da mulher, ignora a importância dela em diversos setores sociais e como ela contribui para a família quando tem dupla função, fica sobrecarregada e nunca é reconhecida por esse excesso de trabalho realizado.

A junção do emprego com o trabalho de cuidado sobrecarrega as mulheres





Nicole Stallivieri, professora de Língua Portuguesa e Assessora Pedagógica da Amplia Plataforma de Ensino



É um tema bastante atual e relevante para a sociedade. É importante que o aluno traga causas e consequências para esse tema, que segue características dos exames anteriores, considerando questões sociais e históricas. É importante que o aluno pense sobre o lugar da mulher na sociedade, no aspecto social e político.

É importante ter atenção aos textos motivadores para entender o foco da redação. Alguns argumentos possíveis são a desvalorização do trabalho de cuidado, o impacto na participação da mulher no mercado de trabalho, a dupla jornada da mulher e a desigualdade de gênero, pensando no materialismo histórico do lugar da mulher na sociedade.

Na proposta de intervenção, o aluno pode pensar, por exemplo, na defesa da igualdade de gênero, e na promoção de políticas públicas de educação sobre gênero e cuidado, por exemplo.