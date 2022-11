Agência Brasil Enem foi aplicado neste domingo (13)

Estudantes de todo o país realizaram, neste domingo (13), a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Além de responder perguntas sobre linguagens e ciências sociais, os alunos também precisaram fazer uma redação.

O tema da redação deste ano foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". A informação foi confirmada pelo ministro da Educação , Victor Godoy, em sua conta no Twitter.

Wellington Borges, coordenador de Redação do Curso Etapa, afirmou que o tema é interessante por permitir que os estudantes abordem diversos assuntos relacionados à temática central. Além disso, ele ressalta os aspectos sociais envolvidos no assunto.

“Estamos falando de comunidades e de organizações sociais diferenciadas. Grupos que se organizam, sobretudo, pelo aspecto cultural. São culturas que definem identidades, com religiosidades e ancestralidades diferenciadas. E, sobretudo, há o aspecto ambiental, porque o denominador comum entre essas comunidades tradicionais é, justamente, a relação com a natureza”, enfatiza o docente.

Já Luiz Carlos Dias, coordenador de Redação do Colégio Etapa, joga luz sobre a importância sociocultural do tema selecionado pelo Inep nesta edição do exame.

“É fundamental que os estudantes olhem para os povos indígenas, as comunidades quilombolas e os caatingueiros como agentes responsáveis pela manutenção e pela geração de biodiversidade. Devemos tirar das sombras os estereótipos, frequentemente presentes em discursos que ocultam direitos dessa importante parte da população brasileira”, pontua Dias.

Dados sobre a aplicação do exame

O Inep, responsável pela realização das provas, divulgou nesta semana os números oficiais do exame, que é a principal forma de ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ao todo, 3.331.566 candidatos realizaram o Enem impresso e 65.066, o digital. A maioria está nos estados de São Paulo (527.097), Minas Gerais (301.350) e Bahia (260.331). As mulheres representam 61% dos candidatos e as pessoas negras, soma de pretos e pardos, 54,8% dos inscritos.

O Enem foi realizado em 11.175 locais de prova em 1.747 municípios. Serão mais de 320,5 mil pessoas envolvidas na aplicação do exame , entre coordenadores estaduais, municipais, aplicadores e supervisores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.