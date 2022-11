Tomaz Silva/Agência Brasil - 21/11/2021 Estudantes chegando para o primeiro dia de prova do Enem 2021 na Uerj, no Rio de Janeiro

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano é "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".



A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, em sua conta no Twitter.

Além da redação, os candidatos do Enem respondem a 90 perguntas de múltipla escolha de ciências humanas e linguagens. A prova deste domingo teve início às 13h (horário de Brasília) e termina às 19h.

Na redação, os participantes precisam desenvolver um texto no estilo dissertativo-argumentativo com uma proposta de intervenção ao problema apresentado.

Na correção, as redações são avaliadas a partir de cinco competências, cada uma valendo de zero a 200 pontos: domínio da norma padrão da língua portuguesa, compreensão da proposta de redação, seleção e organização das informações, demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto e elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os direitos humanos.

No próximo domingo (20), a segunda etapa da prova do Enem será aplicada. Desta vez, os candidatos terão que responder 90 perguntas de matemática e ciências da natureza.



