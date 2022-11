Reprodução / CNN Brasil - 10.11.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcará no Egito nesta segunda-feira (14). Ao longo da próxima semana, ele participará de reuniões com líderes mundiais, estará em um evento com governadores da Amazônia e fará um pronunciamento oficial na COP27 .



Na quarta (16), o petista estará no evento Carta da Amazônia e fará um pronunciamento oficial na “zona azul” às 22h15 no horário de Brasília. Na quinta (17), o futuro chefe do Executivo federal conversará com representantes da sociedade civil e se reunirá com representantes do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.

Lula também terá reuniões bilaterais. Um deles será com o secretário-geral da ONU, António Guterres. A conferência climática da ONU também colocará ele frente a frente com John Kerry, enviado especial para o clima do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O líder norte-americano tem muito interesse em firmar acordos com o Brasil em relação ao meio ambiente.

A enorme expectativa que o petista esteja reunido com o presidente da França, Emmanuel Macron, e representantes dos governos da China e da Alemanha. O presidente eleito ainda estará em uma reunião bilateral com o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi.

Veja a programação de Lula na COP27

Quarta

– Às 11 horas (16h de Brasília): participa do evento Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática, na companhia dos governadores Antônio Waldez Góes da Silva, do Amapá, Gladson de Lima Cameli, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Helder Barbalho, do Pará, Wanderlei Barbosa , do Tocantins, e Marcos Rocha, de Rondônia;

– Às 17h15 no Egito (22h15 em Brasília): pronunciamento oficial na “zona azul”, local coordenado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esta é a área restrita à organização onde ocorrem as negociações entre líderes mundiais.

Quinta

– Às 10 horas (15h de Brasília): tem um encontro com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub;

– Às 15h (20h em Brasília) o presidente eleito se reunirá com os representantes do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.

Lula será protagonista

Lula é esperado com enorme expectativa por autoridades de diversos países. Ao longo das eleições 2022, ele prometeu combater o desmatamento da floresta Amazônica e defender projetos de sustentabilidade em parceria com outras nações. O presidente eleito é aguardado para saber quais medidas serão propostas pelo Brasil para resolver os problemas do Meio Ambiente.

Também está gerada a expectativa de quem será o ministro ou ministra da área. Marina Silva (Rede) é vista como favorita para ocupar o cargo. No entanto, até o momento não ocorreram conversas entre ela e o petista sobre o tema. Os dois demonstram foco apenas na COP27.

