Divulgação - 25.09.2022 Rodrigo Garcia durante discurso para os partidos da coligação

O governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou neste domingo (13) que não há necessidade de voltar com a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado. Durante o Grande Prêmio de Fórmula-1 no Brasil, o chefe do Executivo paulista declarou que não houve nenhuma recomendação do comitê científico .



O grupo se reúne toda semana para avaliar qual é o estádio da Covid-19 em São Paulo. Caso enxergue alguma alteração, o comitê faz sugestões para que o governador possa tomar ações.

A próxima reunião acontecerá na quarta (16) para discutir se há necessidade do uso das máscaras. Garcia declarou que seguirá as orientações do grupo antes de realizar qualquer atitude.

"Estão criando um problema onde não existe. O comitê científico tem autonomia, ele ainda não fez nenhuma recomendação diferente. Se as evidências mostrarem a necessidade de alguma restrição, está bom", explicou Rodrigo em conversa com os jornalistas.

A obrigatoriedade da máscara em São Paulo só acontecerá se o governador paulista assinar um decreto.

Posição de Rodrigo Garcia vai na contramão de David Uip

David Uip, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, falou em entrevista para a Folha de S.Paulo que o aumento de casos de Covid-19 preocupa e por isso é recomendado o uso de máscaras no estado.

"A Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde lançou uma nota de alerta [na quinta, 10] informando o aumento do número de casos e recomendando o retorno do uso de máscaras em transporte público, em locais com aglomeração e, fundamentalmente, em populações vulneráveis, como pessoas com comorbidades e idosos", disse Uip.

O aumento de casos da doença cresceu 74% na média móvel, segundo dados do último sábado (12). Com o crescimento, o médico Drauzio Varela se mostrou favorável ao uso de máscaras. A direção da USP, por exemplo, determinou que seja utilizada máscaras em locais fechados.

As máscaras deixaram de ser obrigatórias em março, depois que o ex-governador João Doria assinou o decreto. A utilização só é obrigatória em serviços de saúde.

