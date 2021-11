Reprodução/ enem2021inep.com.br Rascunho para prova de redação do Enem





O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está "dentro do padrão" já adotado na prova, avalia o coordenador de Redação do Curso Etapa, Wellington Borges. Conforme divulgado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro , os participantes do Enem deverão dissertar sobre "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".



“É um tema que está dentro do padrão do Enem, uma vez que envolve a questão do pleno acesso à cidadania. De um modo geral, essa é uma tônica da redação do Enem”, avalia o coordenador de Redação do Colégio Etapa, Wellington Borges.



A também coordenadora de Redação da escola, Simone Motta, concorda com ele. Ela ressalta que as palavras-chave da frase-tema já contribuem para a construção de um discurso alinhado com o conceito de cidadania relacionado aos Direitos Humanos, "o que se alinha ao processo histórico da redação do Enem".



Ao comentar como os estudantes podem escrever a dissertação, Simone citou, como exemplo, uma possível menção à situação das crianças que nascem e não são registradas em cartório. "(...) a falta de emissão de certidão de nascimento gera uma série de problemas no futuro, como no que diz respeito à entrada no mercado de trabalho. Vale destacar ainda que o conceito de cidadania passa pelo conceito de visibilidade social. O cidadão é aquele que vive em sociedade e contribui para o crescimento dela. Nesse sentido, ele tem direitos e deveres, que são garantidos pela Constituição, o que envolve a emissão de documentos. Por isso, a questão do registro civil é tão importante", opinou, em comentário enviado pela assessoria do colégio ao iG.

Leia Também



Já Borges pontuou que há milhões de brasileiros em situação de invisibilidade por não possuírem registro civil, problema que pode ter sido agravado durante a pandemia no contexto em que o registro é requisitado para ter acesso à vacinação e a programas assistenciais. "Sendo assim, milhões de brasileiros que não possuem sua cidadania civilmente reconhecida podem ter sido excluídos no que diz respeito a esse tipo de direito", frisou.







Ele acredita que os estudantes precisarão apresentar uma "proposta de intervenção" no texto, com sugestões sobre formas de atenuar esse problema, para ter uma boa avaliação.

Enem 2021

Neste domingo, além da redação, os participantes respondem 45 questões de Linguagens e Códigos e outras 45 de Ciências Humanas. O exame será concluído no próximo domingo (28) com as provas de Matemática e Ciências Naturais.