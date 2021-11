Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Registro da primeira edição do Enem digital





Pela segunda vez, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá provas virtuais. A logística nesta edição será a mesma do Enem impresso, com aplicação nos dias 21 e 28 de novembro.



O Enem digital foi implementado pelo Ministério da Educação (MEC) no governo Jair Bolsonaro, com o plano de modernizar o exame que é hoje a principal forma de ingresso nas universidades. Mas, com a baixa adesão no projeto piloto do Enem 2020 — a abstenção foi de 71,3% —, essa versão moderna não foi ampliada.



Para as provas que serão realizadas neste e no próximo domingo, toda a estrutura será igual a do exame impresso: quadro Cadernos de Questões — Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências Naturais e Matemática —, cada um deles com 45 perguntas de múltipla escolha, e uma redação. O tema da redação será o mesmo e os participantes que escolheram fazer o exame na versão digital deverão entregar o texto por escrito, e não digitado.



Uma inovação comparada a sua edição anterior é que agora a versão digitalizada terá recursos de acessibilidade. No momento da inscrição, os participantes tiveram a opção de solicitar o recurso ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e aqueles que foram atendidos poderão fazer a prova nos modelos ampliada e superampliada, por exemplo.

Outra possibilidade para estudantes com necessidades especiais será o uso de materiais próprios que os auxiliem na realização das provas. Eles terão ainda direito a um tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tempo adicional e salas acessíveis, como previsto no edital.



A única diferença entre as duas versões do exame é o limite de candidatos. O Enem impresso não limita o número de inscrições. Já a versão digital disponibilizou 101.100 vagas para a realização das provas neste formato. Ao final, 68.891 estudantes se inscreveram para fazer o exame pelo computador.







Tanto os inscritos para a prova no papel quanto os inscritos para a versão digitalizada deverão se deslocar para os respectivos locais de prova informados na Página do Participante . Todos os portões serão fechados às 13h do horário de Brasília.