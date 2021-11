Divulgação/MEC Enem 2021 acontece em dois domingos consecutivos de novembro

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá o seu primeiro dia de provas neste final de semana, com versões impressas e digitais. O exame ainda convive com o desafio de ser realizado durante a pandemia da covid-19 e, por isso, terá algumas exigências obrigatórias.

ENEM 2021 - DATA, HORÁRIO, DISCIPLINAS E MAIS

Data do Enem 2021

O Enem 2021 acontece em dois finais de semana consecutivos de novembro, nos dias 21 e 28, com a versão digital sendo aplicada no mesmo dia que a versão impressa. O exame é formado por 180 questões objetivas e uma redação.

Horário de aplicação

Tanto no dia 21 de novembro quanto no dia 28 de novembro, os portões para a realização do Enem 2021 abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). No primeiro dia, a prova tem 5h30 de duração: das 13h30 às 19h. No segundo, o canditato terá 30 minutos a menos: das 13h30 às 18h30.

O horário de saída no primeiro dia, sem o caderno, é somente após às 15h30. Já com o caderno, somente após 18h30. No segundo, os horários são 15h30 (sem o caderno) e 18h (com o caderno) respectivamente.

Disciplinas das provas

No dia 21 de novembro, primeiro dia de prova do Enem, o candidato deverá responder a 45 testes de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e outros 45 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, além da redação.

Leia Também

Já no segundo, dia 28 de novembro, as disciplinas serão 45 questões de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e Suas Tecnologias.

Exigências para o Enem 2021

O candidato têm uma série de exigências para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara é obrigatório para todos.

Equipamentos eletrônicos como celulares, tablets, notebooks e relógios inteligentes devem permanecer desligados durante toda a prova e mantido lacrado no porta-objetos que cada um dos candidatos recebe.

Outras proibições também são impostas, como o uso de canetas com material não transparente, uso de lápis, lapiseira, borrachas, réguas e corretivos, além de protetores auriculares e fones de ouvido.