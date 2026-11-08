nensuria / Freepik Professora explica como alunos podem usar repertório sociocultural no tema da redação do Enem 2026

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 colocou no centro do debate social a "A valorização do SUS como direito universal". Divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a proposta repercute entre especialistas das áreas de Letras e Linguagens como positiva, de relevância pública e caráter democrático.

Para Mara Coura Linhares, professora e autora de Língua Portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino, a banca do exame manteve a tradição de selecionar uma pauta urgente e amplamente discutida na sociedade.

Eu gostei bastante da escolha do tema do ENEM 2026. É um tema que estava, sim, dentro do esperado. O debate a respeito do SUS e a preocupação com o sistema fizeram parte das campanhas eleitorais de 2026. Então, qualquer pessoa que estava minimamente inteirada nesse assunto ouviu falar sobre essa pauta. Mara Coura





Abrangência do tema



Um dos pontos centrais destacados pela autora é que o tema da redação garantiu equidade entre os participantes. Segundo Mara, o formato da prova permite que mesmo candidatos sem acesso a escolas de alta performance consigam elaborar uma boa reflexão, já que a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) está presente na vida de todos os brasileiros, inclusive, para além do atendimento médico.

"Dá para considerar a característica do Enem de propor um tema polêmico, que seja também atual e que qualquer participante, ainda que não tenha acesso às melhores escolas, consiga discutir. Todo mundo usa os benefícios do SUS, que vão muito além da questão hospitalar. Tem a questão do tratamento de água e a fiscalização da qualidade dos alimentos que chegam às nossas mesas, feita pela vigilância sanitária. Todas as pessoas utilizam esse sistema, então falar sobre ele não era algo difícil", explica Mara.

Para construir uma boa tese e atender às exigências da banca, o candidato precisava articular a importância de valorizar a saúde pública a partir das causas da sua atual desvalorização.

De acordo com a professora, a falta de recursos estatais e a desinformação da própria população surgem como os principais vetores do problema.

"A mídia retrata com frequência os gargalos do sistema, como a escassez de medicamentos, a carência de profissionais e problemas infraestruturais. Muitos cidadãos utilizam serviços regulados pelo SUS diariamente sem saber. Essa falta de conhecimento sobre a abrangência do sistema alimentou, nos últimos anos, discursos favoráveis à privatização da saúde sob a justificativa de ineficiência", continua a especialista em redação.





Aplicando o repertório no texto

Para fundamentar a argumentação, o tema permitia o uso de repertórios amplamente conhecidos pelos estudantes, conectando leis, sociologia e referências da cultura pop.

"Como repertório, os estudantes poderiam citar a Constituição Federal de 1988, que garante a saúde de qualidade como um direito universal e dever do Estado. Outra referência muito acessível e conhecida pelos jovens é a série Sob Pressão, da TV Globo, que retrata com fidelidade as dificuldades diárias, a falta de recursos e a dedicação de médicos e enfermeiros na rotina de um hospital público", conclui Mara Coura Linhares.

Sobre o Enem 2026

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 tem 5.055.818 inscritos confirmados, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) após o fim dos prazos de pagamento da taxa de inscrição e de recursos.

O número de inscritos para a edição deste ano representa alta de 5,08% na comparação com a edição de 2025, quando o MEC contabilizou 4.811.338 participantes.

A edição de 2014 do Enem mantém o recorde absoluto de inscritos da história do exame, com 8.722.290 candidatos.

A maratona de exames deste domingo segue um cronograma rígido em todo o território nacional. Por causa da redação, os candidatos têm um total de 5h30 para realizar o exame; são 30 minutos a mais que no segundo dia de provas, que acontece no próximo domingo (15). Confira: