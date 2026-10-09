STV da Silva/X Incêndio em prédio da UFPE

Uma vistoria realizada pelo ministro Leonardo Barchini, do Ministério da Educação (MEC), na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nesta quinta-feira (08), culminou no anúncio de medidas e a construção de um novo prédio para os laboratórios de pesquisa da instituição.



Incêndio

A ação ocorreu depois que um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio da universidade e afetou cerca de 200 teses e dissertações em andamento. O laboratório funcionava atendendo diferentes áreas, como fármacos, genética, informática e inovação terapêutica, além do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (Nupit).

De acordo com o MEC, o ministro destacou a importância das pesquisas atingidas, reforça que está acompanhando de perto a situação e que trabalha para tomar medidas para apoiar a recuperação da faculdade e dar continuidade às pesquisas pausadas.

Novo prédio



O anúncio afirma que o novo prédio que será construído terá mais que o dobro do antigo prédio, cerca de 7 mil metros quadrados, contando com um investimento estimado em 28 milhões de reais. O início das obras está previsto para após atuação da perícia e conclusão das investigações a respeito do incêndio e suas causas.



Os equipamentos do laboratório que foram perdidos também serão repostos pelo MEC, em articulação com outros ministérios de apoio às pesquisas.



Pesquisadores



As medidas também foram destinadas aos estudantes e pesquisadores que tiveram cerca de 200 atividades interrompidas pelo incêndio. O MEC, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pretende evitar prejuízos à formação deles.

As bolsas serão prorrogadas até que as pesquisas sejam concluídas, e os pesquisadores que estiverem em fase de mestrado ou doutorado poderão concluir suas pesquisas em outras instituições em parceria com a UFPE, nacionais ou internacionais.





