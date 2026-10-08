Lucas Emanuel/Divulgação Alfredo Gomes, reitor da UFPE

O incêndio que atingiu um prédio no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite desta quarta-feira (7), causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 100 milhões, segundo o reitor da instituição, Alfredo Gomes. A informação foi divulgada em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (8).

Segundo ele, o prédio afetado pelas chamas acomodava diversos laboratórios de pesquisa em áreas como fármacos, genética e informática, além de dependências de faculdades como a de educação física.

“Nós perdemos o andar superior completamente. Estimamos, em termos de equipamentos, insumos e material, de uma maneira geral, algo próximo a R$ 100 milhões [de prejuízo financeiro]”, disse.

O reitor disse que agora a universidade fará reuniões com as equipes dos projetos que funcionavam no local para apurar de forma mais precisa esse cálculo.

Perda de pesquisas



“Outra grande perda no laboratório foram as pesquisas. Funcionavam ali vários grupos de pesquisa, em torno de 80 dissertações e teses de doutorado. É uma perda irreparável porque são dados de 20 anos de pesquisa que também eram guardados nos espaços”.

Também será avaliado o quanto o incêndio afetou a estrutura do prédio.

“Mas devemos ter um outro prédio para o funcionamento das unidades e acomodar a pesquisa e os trabalhos que realizavam lá”.

Investigação



Na manhã desta quinta, a Polícia Federal (PF) informou que vai instaurar inquérito policial para investigar o incêndio. Segundo a PF, o objetivo é “apurar todas as circunstâncias e causas prováveis”.

A PF também informou que já esteve em tratativas com o reitor da universidade e com o comando do Corpo de Bombeiros. Além disso, peritos federais já se deslocaram para a UFPE para examinar o local.