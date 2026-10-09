Divulgação/ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) , referência nacional na formação em engenharia, expandiu a oferta de vagas para o Vestibular 2027. Além de ampliar as oportunidades para a ampla concorrência e cotas raciais, a instituição anunciou pela primeira vez a reserva de vagas destinadas a candidatos indígenas e quilombolas.

Serão, no total, 200 candidatos aprovados, sendo 50 vagas destinadas a pretos e pardos, seis para indígenas, e quatro para quilombolas. Nos anos anteriores, o total de vagas oferecidas era 180.



Vestibular



O processo seletivo tem três etapas: a primeira, de questões objetivas, aconteceu no dia 27 de setembro; a segunda, de questões discursivas e redação, será nos dias 20 e 23 de outubro; e a terceira, de inspeção de saúde e comprovação de documentos, terá a data e local divulgados em breve.



É também durante a terceira etapa que ocorre o procedimento de heteroidentificação para os candidatos inscritos nas políticas afirmativas.



Banca de heteroidentificação



A comissão de heteroidentificação serve para analisar os traços físicos dos candidatos para validar a autodeclaração das vagas afirmativas para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas. Ela é composta por especialistas e tem o objetivo de evitar fraudes no preenchimento das vagas.



Novo campus

O aumento do número de vagas está relacionado à expansão da universidade, que terá um novo campus na cidade de Fortaleza, no Ceará. A instituição passará a oferecer os seguintes cursos: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Energia, Engenharia Mecânica-Aeronáutica e Engenharia de Sistemas.





