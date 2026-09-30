Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens Vestibular da Unesp 2027 está com inscrições abertas

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) oferece, para ingresso em 2027, 5.850 vagas distribuídas em 24 campus localizados no estado de São Paulo. A oportunidade é a principal porta de entrada para os 136 cursos de graduação gratuitos da instituição. As inscrições para as provas estão abertas até o dia 20 de outubro, às 23h59 (horário de Brasília), pelo site da Vunesp.

As avaliações são divididas em duas fases. A primeira, tem 90 questões de múltipla escolha e será aplicada no dia 22 de novembro de 2026. Já a segunda, será dividida em dois dias: 13 e 14 de dezembro.

No primeiro dia, os candidatos respondem a 24 questões discursivas, enquanto no segundo dia, deverão fazer uma redação dissertativa e responder a mais 12 questões discursivas. Para alguns cursos, é também aplicada a prova de habilidades específicas, segundo o Manual do Candidato Unesp 2027.

Novidades do exame

Neste ano, o vestibular apresentou algumas mudanças em sua dinâmica. O horário de fechamento dos portões, por exemplo, será a partir das 12h30 (horário de Brasília). Além disso, houve o aumento da oferta de vagas para o curso de medicina, sendo agora 85 destinadas aos aprovados no vestibular da Vunesp.

As chamadas de convocação para as matrículas reduziram para cinco, e houve também a inclusão de uma nova etapa de confirmação de interesse por vagas da relação adicional.

Outras formas de ingresso na universidade



Além das 5.850 vagas do vestibular Unesp, a instituição oferecerá 726 vagas para a opção de ingresso por meio do Processo Seletivo Unesp-Enem, que utiliza a nota do Enem para classificação e possível aprovação, além de 929 vagas destinadas aos aprovados por meio do Provão Paulista Seriado.

Haverá, ainda, a possibilidade de ingresso por meio do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp. A divulgação do calendário para concorrer a estas vagas ainda não foi divulgado.



