Divulgação/Seduc-SP Prova será aplicada por meio de plataforma digital do EPLI

Estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de todo o país podem realizar, até o dia 14 de novembro, o Exame de Proficiência em Língua Inglesa (EPLI) de forma gratuita. Promovida pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a iniciativa oferta mais de 36 mil aplicações da prova em mais de 700 campi espalhados pelo Brasil.

A prova é feita presencialmente e por meio de uma plataforma digital. Os resultados do exame podem ser utilizados para demonstrar proficiência no idioma para programas de mobilidade acadêmica, processos seletivos, pós-graduação, intercâmbios e editais de bolsas de estudo e pesquisa.

Quem pode participar



O principal requisito para fazer a prova gratuitamente é estar matriculado nas instituições da Rede Federal que aderirem ao programa, podendo ser estudante dos cursos de nível médio, graduação, pós-graduação ou cursos e atividades de extensão, com ensino fundamental concluído.

Mais informações

Cada instituição tem seu edital com os critérios específicos, procedimentos e prazos para seleção dos alunos. O estudante precisa acompanhar os canais oficiais de sua instituição para se inscrever. Os exames serão aplicados segundo o horário de brasília nas seguintes datas e horários:

Quartas-feiras - às 8h e 13h

Sextas-feiras - 8h, 13h, e 18h

Sábados - 8h e 10h30







