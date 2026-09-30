Reprodução/USP Universidade de São Paulo (USP)

A Universidade de São Paulo (USP) obteve uma classificação histórica no Times Higher Education (THE) World University Ranking 2027, que avalia universidades internacionais com forte atividade de pesquisa. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (29) e mostram a instituição brasileira classificada na posição 141ª, pela primeira vez entre as 150 melhores do mundo em produção científica.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a segunda brasileira mais bem colocada no ranking. Juntas, as duas universidades ocupam as melhores colocações da América Latina.

Em seguida, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) apresentam as seguintes melhores classificações dentre as instituições brasileiras.

O ranking avaliou 2.297 instituições de ensino superior de 118 países, considerando 18 indicadores e monitorando o desempenho global com foco em pesquisa. Os principais eixos avaliados são: ensino, ambiente de pesquisa, qualidade da pesquisa, indústria e perspectiva internacional. Dentre os eixos, a USP e Unicamp se destacaram em indústria e ensino.

Melhores classificações globais

A Universidade de Oxford permanece no topo da classificação pelo 11º ano consecutivo, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e as universidades Princeton, Stanford e Cambridge.

Pela primeira vez, as universidades asiáticas estão à frente das europeias, três delas foram classificadas entre as 15 melhores do mundo: Universidade Tsinghua, em 11ª posição, Universidade de Pequim, em 13ª posição e Universidade Nacional de Singapura, em 15ª posição.



