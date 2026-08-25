Reprodução/UFRGS Instituição concentra hoje quatro campus, em Porto Alegre, e um no litoral

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu as inscrições para o Vestibular 2027 nesta segunda-feira (24), às 12h.

O prazo para se inscrever termina em 21 de setembro. Caso não tenha sido possível obter a isenção da taxa, o candidato terá que pagar um valor de R$ 180 até 22 de setembro.

Ao todo, são oferecidas 4.058 vagas em 98 cursos de graduação, espalhados por quatro campus, em Porto Alegre e no litoral norte do estado.

Provas terão novos horários e disciplinas reorganizadas

As provas, marcadas para 29 e 30 de novembro, começarão meia hora mais tarde nesta edição.

Os locais de aplicação serão abertos às 13h30. Os portões serão fechados às 14h15 para início simultâneo em todas as cidades-sede às 14h30.

O tempo para realização continua em cinco horas e meia por dia, com direito a tempo adicional nos casos previstos pelo edital.

Primeiro dia: Biologia, Física, História, Matemática e Química.

Segundo dia: Geografia, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna e Redação.

Nova cidade de aplicação

Caxias do Sul receberá, pela primeira vez, as provas do Vestibular da UFRGS.

Segundo a instituição, a inclusão ocorre devido à instalação de um futuro campus na Serra Gaúcha.

A cidade substitui Bento Gonçalves no processo seletivo. Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Tramandaí e Porto Alegre permanecem na lista.

Saída com o caderno de questões

Outra novidade é que a saída com o caderno de questões só será permitida após cinco horas de prova, a partir das 19h30.

A medida, anunciada pela Comissão Permanente de Seleção (Coperse), busca ampliar a segurança, reduzindo a circulação do conteúdo das provas enquanto ainda houver candidatos realizando o concurso.

Sem o caderno, o candidato poderá sair duas horas após o início, às 16h30.

*Estagiária sob supervisão







