Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro terá nesta terça-feira (25) mais um dia de tempo fechado e temperaturas baixas, além do alerta de ressaca que segue em vigor, segundo a Marinha do Brasil.

De acordo com o sistema da prefeitura “Alerta Rio”, o clima da cidade segue sendo influenciado pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente, e a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca isolada, sendo pontualmente moderada nos períodos da tarde e da noite.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas não apresentarão grandes mudanças, com mínima prevista de 16°C e máxima de 23°C.

Alerta de Re s saca

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que desde a manhã da última segunda-feira (24), a orla da cidade está com um alerta emitido pela Marinha do Brasil de ressaca no mar, com ondas de 2,5 a 3 metros.

O alerta é válido até às 9h da próxima quinta-feira (27).

Em comunicado, a prefeitura do Rio divulgou as seguintes recomendações no período:

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.





Tempo nos próximos dias

O Rio terá atenção redobrada tanto nesta quarta-feira (26), quanto na quinta-feira (27), por conta do o tempo que se manterá instável.

A nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas de chuva moderada a forte podendo vir acompanhadas de raios a partir da tarde de quarta-feira (26) e na madrugada de quinta-feira (27).

Os ventos estarão entre fracos e moderados, sendo mais intensos na quinta-feira.

Já na sexta-feira (28), e entrando no final de semana no sábado (29), haverá redução da nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em elevação.