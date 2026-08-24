Foto: Leneu Blauth/Redes Sociais Cidades gaúchas amanheceram com geadas de Norte a Sul nesta segunda (24)

Uma forte massa de ar polar que atua no Rio Grande do Sul desde o final de semana provocou temperaturas negativas em pelo menos sete cidades nesta segunda-feira (24).

Conforme medições do Instituto Nacional de Meteorologia e da Epagri/Ciram, amanheceram com termômetros abaixo de zero

O estado também enfrentou geadas generalizadas nesta manhã, sobretudo entre o Sul, Campanha, Serra e Norte. Praticamente todas as mínimas ficaram abaixo de 10ºC. O tempo é predominantemente firme e seco para o resto desta segunda (24).



O dia pode ficar nublado em algumas regiões ao entardecer, mas sem chances de chuvas. Segundo alerta do Inmet, as condições favorecem nova geada intensa e termômetros abaixo de 3ºC também na terça (25), sobretudo na região entre as cidades de Bagé (RS), Pelotas (RS) e Rivera (RS).

A terça (25) deve ser parecida com hoje, também com sol predominante e frio rigoroso. Contudo, a tendência é que o frio já comece a perder força. Enquanto o ar frio se concentra entre o Leste e o Sul, o Norte começa a ficar mais quente.

O Sol segue predominante até quarta (26). A expectativa é de uma diferença significativa de temperaturas entre as metades Sul e Norte do estado, com maior calor na parte mais próxima de Santa Catarina.

e região apresentam maior temperaturas pela manhã, em torno dos 10ºC, do que vão ter à noite, podendo chegar a 7ºC.





Tempo vira para o fim da semana, com chuva e calor

De acordo com a MetSul Meteorologia, a tendência é que o frio perca força até quinta (27), quando projeções apontam para uma virada no tempo do estado. O dia ainda deve começar com Sol, mas as mínimas já saltam para faixa de 17 a 19ºC.

Há possibilidade de máximas chegarem a 30ºC, o que também favorece pancadas isoladas de chuva, principalmente no Sul.

Na sexta-feira (28), as instabilidades devem tomar conta do estado. A frente fria ajuda a espalhar as chuvas por todas regiões, que também devem registrar dia abafado com bastante calor. Enquanto o Oeste e o Noroeste podem ter máximas de 35ºC, a Campanha e o Sul podem estacionar pelos 17ºC.

Os acúmulos diários devem oscilar de 30 a 50mm na maior parte do estado. Alguns pontos isolados podem chegar a 100mm. Há riscos de novos vendavais, raios e granizo, conforme a MetSul.

As instabilidades mais intensas ficam para o sábado (29), equanto o domingo (30) pode registrar o retorno do Sol em alguns locais.