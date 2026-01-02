Reprodução/freepik Tecnologia OCR permite a digitalização de textos manuscritos e os transforma em conteúdo digital

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai implementar a partir deste ano, a tecnologia OCR (Optical Character Recognition) para apoiar a produção de redações na rede estadual de ensino. A ferramenta permitirá a digitalização de textos manuscritos, transformando a escrita cursiva dos estudantes em conteúdo digital.

Com a utilização do recurso, os professores poderão fotografar as redações escritas à mão, e o sistema realizará de forma automática a conversão do texto, tornando mais rápido o processo de leitura, correção e a devolutiva pedagógica. A tecnologia visa otimizar o trabalhado dos educadores e fortalecer o acompanhamento do aprendizado dos alunos.

A tecnologia foi testada em um projeto-piloto no segundo semestre de 2025, com a participação de 79,8 mil estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, matriculados em 115 escolas da capital e da região metropolitana. Em 2026, a funcionalidade será expandida para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.





Destaque internacional



As atividades realizadas pelos estudantes da rede estadual na plataforma Redação Paulista também ganharam destaque internacional. A iniciativa foi apresentada durante a abertura do Microsoft Ignite, principal conferência anual de tecnologia da Microsoft, realizada durante o mês de novembro.

Na ocasião, Judson Althoff, CEO da Divisão Comercial da Microsoft, apresentou um vídeo que mostrou a rotina pedagógica da Escola Estadual Marechal Carlos Machado Bitencourt, em Guarulhos, e o uso da plataforma Redação Paulista no apoio à produção e a correção de textos nas aulas de língua portuguesa.

A apresentação ressaltou o uso de assistentes virtuais de correção com inteligência artificial, implementados pela Seduc-SP para auxiliar os professores e aumentar a produção textual dos alunos. A experiência da rede paulista foi reconhecida como exemplo de aplicação de tecnologia educacional em larga escala no ensino público.