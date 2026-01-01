Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Universidade de Brasília









A Universidade de Brasília (UnB) está promovendo um processo seletivo de Transferência Facultativa ( TF) e Portador de Diploma de Curso Superior ( DCS). A seleção é destinada a estudantes de outras Instituições de Ensino Superior ( IES) e graduados que desejam ingressar na graduação da UnB.

O edital já foi publicado, e as inscrições podem ser feitas entre 2 e 16 de janeiro de 2026, através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 100,00 e pode ser paga até o dia 20 de janeiro de 2026.

O processo seletivo visa preencher as vagas remanescentes dos cursos de graduação da UnB, disponíveis para alunos de outras IES ou para graduados que buscam uma nova formação, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.

Os critérios de seleção são baseados nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 a 2024 e na análise da documentação exigida no edital.





Modalidades de Ingresso

A modalidade de Transferência Facultativa oferece 752 vagas nos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina para alunos regulares de outras Instituições de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras, matriculados em cursos presenciais, com o objetivo de dar continuidade aos estudos no mesmo curso ou em área equivalente.

Já a modalidade Portador de Diploma de Curso Superior é destinada a candidatos que já possuem graduação, seja em IES nacionais ou estrangeiras. A UnB oferece 261 vagas distribuídas nos quatro campi.

Confira os detalhes: