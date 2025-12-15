Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil Questões sobre meio ambiente, pipoca e Homem Aranha são destaques da prova do segundo dia da 2ª Fase.

O segundo dia da 2ª fase do Vestibular da Fuvest 2026 ocorreu nesta segunda-feira (15) e foi marcado por questões ligadas ao meio ambiente e ao mundo geek. Nesta etapa, os candidatos responderam 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas de carreira escolhida (matemática + física + química para cursos de exatas; biologia + química para biológicas; história + geografia para humanas).

No âmbito do meio ambiente, a Amazônia Legal foi o tema da prova de Geografia; energia e luz solar da prova de física; e as mudanças climáticas e seus impactos nos oceanos foram exploradas em questões de Geografia e Biologia.

Em relação a prova de História, os oceanos foram objeto de uma pergunta sobre Grandes Navegações. O exame da disciplina ainda abordou os eventos na Praça da Paz Celestial, ocorridos na China em 1989; a Grande Depressão de 1929; e, a partir de textos de Machado de Assis e da escritora moçambicana Paulina Chiziane, o voto censitário no 2º Reinado e as condições das colônias portuguesas na África.

O milho apareceu em duas questões: uma sobre o voo da pipoca, na prova de Física, e outra sobre o ciclo do milho tendo como base a música “Festa do Milho”, interpretada por Luiz Gonzaga, na prova de Química.

A cultura geek também teve destaque em duas questões. Na primeira, foi feito um questionamento sobre a utilização da latinha de alumínio como combustível, tendo como gancho o filme "De Volta para o Futuro", que completou 40 anos de sua estreia nos cinemas em 2025, em uma pergunta de Química. Em uma questão de Física, cobrou o cálculo do deslocamento das teias lançadas pelo Homem Aranha, personagem da Marvel Comics.

Índice de abstenção da 2ª Fase do Vestibular da Fuvest foi de 6,40%

Nesta segunda-feira, segundo dia da 2ª fase do processo seletivo, a Fuvest registrou 6,86% de abstenções. Dos 30.787 candidatos convocados para esta etapa, 2.115 não compareceram aos locais de provas. Já no domingo (14), primeiro dia da 2ª fase, a taxa de abstenção foi de 5,94%, com 1.829 ausentes.

Considerando os dois dias da 2ª fase do Vestibular da Fuvest 2026, o índice geral de abstenção foi de 6,40%.

As cidades que registraram as menores abstenções no segundo dia foram:

Pirassununga - 5,15%

Campinas - 5,58%

Presidente Prudente - 5,78%

Piracicaba - 5,97%

Jundiaí - 6,08%

A maior média de abstenção foi registrada em Limeira, com 8,76%. Na capital paulista, o índice foi de 6,70%.



Confira o percentual de abstenções por cidade:

Araçatuba: 8,51%

Bauru: 8,37%

Campinas: 5,58%

Franca: 7,17%

Guarulhos: 7,55%

Jundiaí: 6,08%

Limeira: 8,76%

Lorena: 8,60%

Mogi das Cruzes: 6,77%

Osasco: 6,42%

Piracicaba: 5,97%

Pirassununga: 5,15%

Presidente Prudente: 5,78%

Ribeirão Preto: 7,66%

Santana de Parnaíba: 7,09%

Santo André: 6,9

São Carlos: 7,66%

São José do Rio Preto: 8,00%

São José dos Campos: 7,20%

São Paulo: 6,70%

Sorocaba: 6,68%

