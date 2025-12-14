Reprodução/freepik Saiba tudo sobre a segunda fase da Fuvest 2026.

A 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026 acontece neste domingo (14) e na segunda-feira (15). Nessa etapa, os 30.787 candidatos aprovados na primeira fase concorrem a 8.147 vagas em cursos de graduação ofertados pela Universidade de São Paulo (USP).

Pensando nisso, o Portal iG preparou uma matéria especial com todos os detalhes do exame que será aplicado em 36 escolas de 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral, incluindo a capital paulista.

A que horas começa a 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026?

A abertura dos portões dos locais de prova acontecerá às 12h, com fechamento e início da aplicação do exame às 13h.

Os candidatos terão até 4 horas para responder às questões.

Como será a prova hoje?

Os vestibulandos responderão a 12 questões discursivas de Português que incluem:

interpretação de textos;

gramática;

literatura (baseada na lista obrigatória de obras);

redação.



Neste ano, os candidatos poderão escolher entre duas propostas de redação:

uma dissertativa-argumentativa;

outro gênero, que será apresentado no momento da prova.

É importante que o vestibulando marque qual foi a proposta escolhida na folha de redação.

No segundo dia, a prova contará com 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas de carreira escolhida, por exemplo:

matemática + física + química para cursos de exatas;

biologia + química para biológicas;

história + geografia para humanas.

O candidato que zerar a redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias da 2ª fase, será eliminado.







O que levar para o Vestibular Fuvest 2026

Itens obrigatórios:



documento de Identificação, digital ou físico;

caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.

Itens opcionais:

garrafa de água;

alimentos leves;

lápis ou lapiseira;

itens médicos autorizados com antecedência;

borracha;

apontador;

régua transparente.

Itens vetados: