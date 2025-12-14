A 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026 acontece neste domingo (14) e na segunda-feira (15). Nessa etapa, os 30.787 candidatos aprovados na primeira fase concorrem a 8.147 vagas em cursos de graduação ofertados pela Universidade de São Paulo (USP).
Pensando nisso, o Portal iG preparou uma matéria especial com todos os detalhes do exame que será aplicado em 36 escolas de 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral, incluindo a capital paulista.
A que horas começa a 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026?
A abertura dos portões dos locais de prova acontecerá às 12h, com fechamento e início da aplicação do exame às 13h.
Os candidatos terão até 4 horas para responder às questões.
Como será a prova hoje?
Os vestibulandos responderão a 12 questões discursivas de Português que incluem:
interpretação de textos;
gramática;
literatura (baseada na lista obrigatória de obras);
redação.
Neste ano, os candidatos poderão escolher entre duas propostas de redação:
- uma dissertativa-argumentativa;
- outro gênero, que será apresentado no momento da prova.
É importante que o vestibulando marque qual foi a proposta escolhida na folha de redação.
No segundo dia, a prova contará com 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas de carreira escolhida, por exemplo:
- matemática + física + química para cursos de exatas;
- biologia + química para biológicas;
- história + geografia para humanas.
O candidato que zerar a redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias da 2ª fase, será eliminado.
O que levar para o Vestibular Fuvest 2026
Itens obrigatórios:
- documento de Identificação, digital ou físico;
- caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.
Itens opcionais:
- garrafa de água;
- alimentos leves;
- lápis ou lapiseira;
- itens médicos autorizados com antecedência;
- borracha;
- apontador;
- régua transparente.
Itens vetados:
- relógio individual de qualquer tipo;
- equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico), etc;
- material impresso ou para anotações;
- caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica ou de outras cores;
- corretivo de qualquer material ou espécie;
- caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;
- gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;
- protetor auricular, fone de ouvido ou similares;
- quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.
Calendário do Vestibular Fuvest 2026
- Primeira chamada: 23/01/2026
- Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205
- Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026