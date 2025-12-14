Saiba tudo sobre a segunda fase da Fuvest 2026.
Reprodução/freepik
Saiba tudo sobre a segunda fase da Fuvest 2026.

A 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026 acontece neste domingo (14) e na segunda-feira (15). Nessa etapa, os 30.787 candidatos aprovados na primeira fase concorrem a 8.147 vagas em cursos de graduação ofertados pela Universidade de São Paulo (USP).

Leia mais notícias sobre o processo seletivo:  Fuvest 2026: o que você precisa saber sobre a redação

Pensando nisso, o Portal iG preparou uma matéria especial com todos os detalhes do exame que será aplicado em 36 escolas de 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral, incluindo a capital paulista.

A que horas começa a 2ª fase do Vestibular Fuvest 2026?

A abertura dos portões dos locais de prova acontecerá às 12h, com fechamento e início da aplicação do exame às 13h.

Os candidatos terão até 4 horas para responder às questões.

Como será a prova hoje?

Os vestibulandos responderão a 12 questões discursivas de Português que incluem:

interpretação de textos;
gramática;
literatura (baseada na lista obrigatória de obras);
redação.

Neste ano, os candidatos poderão escolher entre duas propostas de redação:

  • uma dissertativa-argumentativa;
  • outro gênero, que será apresentado no momento da prova.

É importante que o vestibulando marque qual foi a proposta escolhida na folha de redação.

No segundo dia, a prova contará com 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas de carreira escolhida, por exemplo:

  • matemática + física + química para cursos de exatas;
  • biologia + química para biológicas;
  • história + geografia para humanas.

O candidato que zerar a redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias da 2ª fase, será eliminado.


O que levar para o Vestibular Fuvest 2026

Itens obrigatórios:

  • documento de Identificação, digital ou físico;
  • caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.

Itens opcionais:

  • garrafa de água;
  • alimentos leves;
  • lápis ou lapiseira;
  • itens médicos autorizados com antecedência;
  • borracha;
  • apontador;
  • régua transparente.

Itens vetados:

  • relógio individual de qualquer tipo;
  • equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico), etc;
  • material impresso ou para anotações;
  • caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica ou de outras cores;
  • corretivo de qualquer material ou espécie;
  • caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;
  • gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;
  • protetor auricular, fone de ouvido ou similares;
  • quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

  • Calendário do Vestibular Fuvest 2026

  • Primeira chamada: 23/01/2026
  • Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205
  • Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2025-12-14/saiba-tudo-sobre-a-segunda-fase-da-fuvest--neste-domingo.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes