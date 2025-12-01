Unsplash As provas do CNU estão previstas para este domingo (7)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulga, a partir das 16h desta segunda-feira (1), os locais das provas discursivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025. A avaliação está prevista para este domingo (7) em 228 cidades do Brasil.

Para ter acesso ao cartão de inscrição, o candidato deve entra no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , usando os dados da conta gov.br. Em seguida, acessar a Área do Candidato.

Aplicação das provas

Segundo o edital do certame, os portões se fecham às 12h30 e as provas começam às 13h. Candidatos inscritos para vagas de nível superior podem deixar a sala, com o caderno de questão, a partir das 15h. A prova segue até às 16h.

Já os inscritos no nível intermediário contam com duas horas de aplicação, sendo permitida a saída, com o caderno de provas, a partir das 14h.

A avaliação de nível superior conta com duas questões discursivas, que valem 22,5 pontos por resposta. A prova do nível intermediário é composta por uma redação, com limite de 30 linhas, cujo valor total é de 30 pontos.

Cronograma do Enem dos Concursos

Conforme o cronograma do CNU 2025, o resultado preliminar da avaliação de títulos está previsto para 2 de janeiro de 2026. Já a nota preliminar da prova discursiva é no dia 6 do mesmo mês.

Além disso, a divulgação da primeira lista de classificação, segundo o edital, deve sair até o final de janeiro.

Nesta edição, o CNU ou "Enem dos Concursos"oferece 3.652 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$4 mil a R$16,4 mil.







