Reprodução/ Agência Brasil CNU 2025: gabaritos das provas já estão disponíveis

Os gabaritos preliminares da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) foram divulgados nesta segunda-feira (6), um dia após a aplicação das provas objetivas realizadas neste domingo (5).

Os candidatos podem consultar os gabaritos através do site da banca do certame, ou seja, a Fundação Getulio Vargas ( FGV).

O prazo para interposição de recursos em relação ao gabarito das questões serão aceitos até quarta-feira (8), exclusivamente pelo portal do candidato.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ( MGI), a prova objetiva da primeira fase do Concurso Nacional Unificado contou com quatro tipos de provas para cada um dos 9 blocos (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4), totalizando 36 gabaritos.

Todos os modelos e cadernos de questões estão disponíveis na área pública do site, mas a identificação do tipo de prova de cada participante consta apenas na área restrita de cada candidato.

Para conferir os resultados corretamente, o candidato deve verificar qual modelo foi atribuído em sua inscrição na Área do Candidato.

Os gabaritos disponíveis são referentes às provas de nível intermediário, nas áreas de Saúde e Regulação, e superior que abrangem áreas de Seguridade Social; Infraestrutura, Engenharia e Arquitetura; Justiça e Defesa; Administração Pública e Governança; Desenvolvimento Socioeconômico; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

A disponibilização da imagem do cartão de respostas, das notas finais das provas objetivas e a convocação para a prova discursiva serão divulgados em 12 de novembro, com a segunda etapa marcada para 7 de dezembro.

Do total de 436.582 participantes neste domingo (5), o índice de abstenção nacional foi de 42,8%.





Interposição de recursos

As pessoas candidatas poderão apresentar recursos sobre as questões da prova nos dias 7 (a partir da 0h) e 8 de outubro (até 23h59). O procedimento deve seguir as orientações previstas no edital:

8.17. Os recursos devem ser feitos exclusivamente pela página oficial do Concurso Público Nacional Unificado (https://conhecimento.fgv.br/cpnu2), dentro do prazo estabelecido de 2 (dois) dias úteis.

8.17.1. O pedido precisa ser individual, bem fundamentado e redigido de forma clara e objetiva.

8.17.2. Não é permitido qualquer tipo de identificação pessoal nos campos destinados à justificativa do recurso. Caso ocorra, o pedido será automaticamente indeferido.

8.17.3. Recursos apresentados fora do prazo, com linguagem desrespeitosa ou formato inadequado também serão desconsiderados.

8.17.4. Não serão aceitos recursos enviados por fax, correio eletrônico, via postal ou entregues presencialmente, nem a inclusão de documentos após o encerramento do prazo. As respostas serão divulgadas somente na área da pessoa candidata no site do concurso — não serão enviadas por telefone, e-mail ou outro meio.

8.18. Após a análise, a Fundação Getulio Vargas (FGV) poderá manter, alterar ou anular questões do gabarito preliminar.

8.19. Todos os recursos enviados dentro do prazo serão analisados, e as respostas estarão disponíveis na área da pessoa candidata, por meio do site https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.

8.20. Se o recurso for aceito, a pontuação corrigida será considerada para fins de classificação, e o novo resultado terá validade para todos os efeitos legais.

8.21. O gabarito definitivo e o resultado final da prova objetiva serão publicados na página oficial do Concurso Público Nacional Unificado após a análise de todos os recursos apresentados.

8.21.1. Não caberá novo recurso após a decisão final e nem serão aceitos pedidos de revisão de recurso contra o gabarito definitivo ou contra o resultado definitivo da prova objetiva.

Acompanhe o cronograma oficial das próximas etapas do CNU: