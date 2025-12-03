Cecília Bastos/Usp Imagens Aluísio Segurado

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) escolheu, nesta terça-feira (02), o novo reitor da USP. Aluísio Segurado é professor da faculdade de Medicina. A indicação para o nome que vai comendar a instituição até 2029 foi por uma votação da comunidade acadêmica, que aponta três pessoas em uma lista tríplice, e o governador escolhe.

Segurado encabeçava a lista, já tendo ocupado os cargos de pró-reitor de Graduação e diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas, todos ligados à USP.

Currículo do novo reitor da USP

O novo reitor se formou em Medicina pela USP em 1980. Concluiu o mestrado em 1991, e o doutorado em 1994.

Em 2001, tornou-se livre-docente em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela universidade. Sua linha de pesquisa abrange retrovirologia clínica e laboratorial, doenças infecciosas e parasitárias, medicina tropical, saúde global e cuidado a pessoas vivendo com HIV/AIDS.

Como gestor, foi vice-reitor executivo de Relações Internacionais entre 2013 e 2014, coordenou o Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico entre 2018 e 2021 e ocupou o cargo de pró-reitor de Graduação da USP na gestão 2022–2025, posição em que supervisionava todos os cursos de graduação.

Também presidiu o Conselho Diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas e, durante a pandemia de Covid-19, a Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional, além da Câmara de Atividades Docentes da USP.

Desafios

Como reitor, Segurado comandará uma instituição com mais de 90 mil alunos e R$ 9 bilhões de orçamento. Entre suas propostas está a teoria da “tripla hélice”, que defende maior participação da universidade na sociedade civil, no setor produtivo e na relação institucional com o governo.

Um dos desafios será a gestão financeira, considerando a mudança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), na reforma tributária. Atualmente, 9,57% da arrecadação do ICMS é destinado ao financiamento das três universidades estaduais paulista - USP, UNESP e UNICAMP.

A reforma extingue o ICMS e cria o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), o que poderia abrir brecha para o subfinanciamento — e, por consequência, a perda de autonomia — das instituições de ensino superior de São Paulo.

Fuvest

Segurado iniciará sua trajetória como reitor em 2026 com 11.147 novos alunos, 8.147 deles vindos do vestibular da Fuvest, que realiza sua segunda fase em 14 e 15 de dezembro. O resultado deve sair na segunda quinzena de janeiro.