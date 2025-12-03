Foto: Divulgacao Fábio Saad é o novo novo VP de Mídia da DM9

A DM9 segue um movimento que ganha força no mercado: reforçar a liderança de mídia como peça central da integração entre tecnologia, criatividade e eficiência. A chegada de Fábio Saad como novo VP de Mídia é mais do que uma contratação, é uma sinalização clara de qual disputa as agências brasileiras querem ganhar nos próximos anos.

Saad retorna à casa na qual começou, mas traz um repertório muito diferente do que o mercado costumava exigir de um profissional de mídia. Ele passou por Google, Itaú (no Chile) e BETC Havas, sempre orbitando entre growth, dados e estratégias orientadas por performance. É exatamente esse tipo de combinação, técnica, leitura de negócio e capacidade de navegar em ambientes altamente digitais, que define a nova senioridade da área.

A DM9, que vive um momento de expansão e reposicionamento, vê na contratação um reforço de sua própria tese operacional: campanhas criativas continuam fundamentais, mas a sustentação real acontece na costura fina entre dados, planejamento e distribuição.

A agência aposta nessa lógica e, agora, amplia o foco. “O Fábio é um profissional com uma combinação rara de técnica, estratégia e paixão pelo que faz”, diz o CEO, Pipo Calazans.

Saad chega em sintonia com essa visão. “Temos um pensamento extremamente sinérgico sobre o papel de uma agência de publicidade, em construir marcas de valor e potencializar resultados de negócios”, afirma.

O movimento da DM9 também acompanha um impulso maior do setor: em um mercado em que o impacto da mídia ficou mais complexo e multidisciplinar, as agências que investem em lideranças híbridas — capazes de pensar marca e negócio, sem tratar dados como acessório — ganham vantagem competitiva.

A chegada de Saad aponta justamente para essa nova lógica. A DM9 não traz de volta apenas um talento. Está reforçando o que será, daqui para frente, o núcleo do jogo publicitário: a mídia como cérebro e não apenas como etapa.