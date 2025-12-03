Divulgação/PCPR Apreensão de remédio veterinário vendido como alucinógeno

A Polícia Civil do Paraná (PCR), em conjunto com a Polícia Militar, cumpre, na manha desta quarta-feira (3), 12 mandados judiciais contra grupo investigado por prescrever, distribuir e vender cetamina, um medicamento veterinário que é utilizado como droga alucinógena.

A operação conjunto realiza busca e apreensão em nove estabelecimentos comerciais e acontece nas cidades do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Divulgação/PCR Cetamina





Investigações

A Polícia Civil do Paraná iniciou as investigações em maio de 2025, a partir de uma ação da PM que resultou na apreensão de 1.171 unidades de cetamina.

Segundo a PCPR, inicialmente, os medicamentos possuíam notas fiscais e prescrições regulares assinadas por uma médica veterinária. No entanto, após análise documental, verificou-se que a substância foi adquirida com um valor acima do habitual, R$ 100 mil.

Ademais, a corporação identificou que o registro foi fracionado em várias notas fiscais emitidas com diferença de minutos, o que levantou suspeita.

Divulgação/PCPR Ação da PCPR





"Ainda, em conjunto com o MAPA [Ministério da Agricultura e Pecuária], verificamos que a prescritora dos medicamentos apreendidos era uma médica veterinária recém-formada que, entre fevereiro e abril 2025, solicitou autorização ao órgão federal para aquisição de 28 mil unidades do medicamento”, afirma a delegada Paula Christiane Brisola.

Conforme a Polícia Civil do Paraná, a comercialização do medicamento gerou um lucro de R$ 10 milhões para a organização criminosa.