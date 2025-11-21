As provas do Vestibular da Universidade de Brasília (UnB) serão aplicadas neste final de semana, nos dias 22 e 23 de novembro. O processo seletivo oferece 2.102 vagas em cursos de graduação da instituição para ingresso no primeiro semestre de 2026.
Como vai ser a prova?
O exame é composto por 240 questões no total, 120 em cada dia:
Disciplinas do 1° dia:
- Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa;
- Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa;
- Geografia e História;
- Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e Música);
- Filosofia e Sociologia.
Disciplinas do 2° dia:
- Biologia;
- Física;
- Química;
- Matemática.
A prova do Vestibular UnB também inclui a elaboração de uma redação.
Onde e a que horas vai acontecer o Vestibular UnB?
As provas serão aplicadas nas seguintes cidades:
- Formosa - Goiás
- Goiânia - Goiás
- Valparaíso - Goiás
- Uberlândia - Minas Gerais
- Brasília - Distrito Federal
Os exames terão iníco às 13h e os candidatos terão 5 horas para responder às questões e escrever a redação.
Calendário UnB 2026
Inscrições: 15 de agosto a 5 de setembro
Prova: 22 e 23 de novembro
Resultado: 4 de fevereiro de 2026