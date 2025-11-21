UnB 2026: provas do vestibular acontecem neste final de semana.
UnB 2026: provas do vestibular acontecem neste final de semana.

As provas do Vestibular da Universidade de Brasília (UnB) serão aplicadas neste final de semana, nos dias 22 e 23 de novembro. O processo seletivo oferece 2.102 vagas em cursos de graduação da instituição para ingresso no primeiro semestre de 2026. 

Como vai ser a prova?

O exame é composto por 240 questões no total, 120 em cada dia:

Disciplinas do 1° dia:

  • Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa;
  • Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa;
  • Geografia e História;
  • Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e Música);
  • Filosofia e Sociologia.

Disciplinas do 2° dia:

  • Biologia;
  • Física;
  • Química;
  • Matemática.

A prova do Vestibular UnB também inclui a elaboração de uma redação.


Onde e a que horas vai acontecer o Vestibular UnB?

As provas serão aplicadas nas seguintes cidades:

  • Formosa - Goiás
  • Goiânia - Goiás
  • Valparaíso - Goiás 
  • Uberlândia - Minas Gerais
  • Brasília - Distrito Federal

Os exames terão iníco às 13h e os candidatos terão 5 horas para responder às questões e escrever a redação.

Calendário UnB 2026

Inscrições:  15 de agosto a 5 de setembro
Prova:  22 e 23 de novembro
Resultado: 4 de fevereiro de 2026

