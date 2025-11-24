Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil Bolsonaro perdeu a regalia de assistir o desenrolar de seu caso no conforto de sua casa; agora, ele deverá seguir da PF, onde cumpre prisão preventiva, para a Papuda ou alguma outra penitenciária





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode começar a fazer as malas, porque para casa não deverá voltar tão cedo.

Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto de 2025 por ter violado a restrição de uso de redes sociais por meio de terceiros.

Mas, no sábado (22), ele perdeu o direito à regalia de assistir o desenrolar do seu caso no conforto de sua residência, por tentar destruir a tornozeleira eletrônica, com o intuito de fugir do país.

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente foi mandado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, de onde aguardará a análise dos últimos recursos impetrados pela sua defesa (embargos declaração e/ou infringentes) .

Em seguida, no mesmo endereço, ele tomará conhecimento da proclamação do trânsito em julgado de sua sentença condenatória de 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado.

Expectativa

A expectativa é de que o processo seja encerrado ainda nesta semana, pois, em casos similares, Moraes determinou o cumprimento de pena logo após ser confirmada a rejeição dos primeiros embargos de declaração, sob o argumento de que qualquer recurso adicional seria “meramente protelatório”.

Portanto, tudo indica que os recursos, cujo prazo para serem apresentados termina nesta segunda-feira, serão analisados rapidamente e, na sequência, também o trânsito em julgado será comunicado muito em breve, provavelmente, ainda nesta semana.

Assim, as chances de Bolsonaro evitar ser transferido para alguma unidade prisional são remotíssimas, para não dizer que são zero.

E se a expectativa for confirmada, ele seguirá diretamente da PF para a Papuda.

Com soluço ou sem soluço. Com paranoia ou sem paranoia.

O certo é que a hora dele ir para prisão está cada vez mais próxima.